Ростов-на-Дону, 22 октября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Пять человек убиты, ещё двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области днём 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Defense.gov Охотничье ружье

Перестрелка произошла на территории животноводческой точки в х. Чернозубовка Орловского района. По предварительным данным, в результате конфликта между местными жителями началась перестрелка, пятеро ее участников скончались, двое госпитализированы с ранениями.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению», — сообщили в СК.