Москва, 22 октября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС из состава частей ВКС России совершили запланированные полёты над акваторией Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, сообщает 22 октября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Ту-95МС

Ракетоносцы прошли по заданному маршруту в сопровождении самолёта дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 и истребителей Су-35С.

Российское военное ведомство отмечает, что на отдельных этапах самолёты ВКС РФ сопровождались истребителями F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и истребителями F-2 ВВС Японии.

Подчёркивается, что это регулярные полёты и они совершаются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября официальный Сеул заявил о нарушении российскими самолётами зоны опознавания ПВО Южной Кореи.

Напомним, так называемая «зона опознавания ПВО» установлена властями Южной Кореи в одностороннем порядке и не имеет никакого отношения к общепризнанным Международным правилам использования воздушного пространства