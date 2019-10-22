Пекин, 22 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Итоги развития промышленных предприятий за три квартала 2019 года подведены в Китае. Выяснилось, что наиболее высокие темпы роста, существенно превышающие средние по стране, продемонстрированы частными и малыми предприятиями, сообщает 22 октябряСиньхуа со ссылкой на заявление представителя министерства промышленности и информатизации КНРХуан Либиня.

Производственный цех. Китай

Промышленный рост в указанном секторе за этот период вырос примерно на 8% в годовом исчислении, в то время как в целом по промышленности рост ограничился показателем в 5,6%. При этом отмечается, что результат находится в диапазоне 5,5−6%, спрогнозированном на год Госсоветом КНР. В целом за восемь месяцев 2019 года на 1,7% упала прибыль ведущих промышленных предприятий страны, однако по сравнению с первым полугодием темпы снижения замедлились.

Среди основных приоритетов чиновник назвал усиление мониторинга и анализа экономического развития, расширение внутреннего и зарубежного рынков, минимизация последствий торговых споров с зарубежными партнерами, а также улучшение делового климата.