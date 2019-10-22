Лондон, 22 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Если мы примем эту сделку… Мы сможем перевернуть страницу и позволим этому парламенту и этой стране начать исцеление и объединение», — заявил Джонсон, обращаясь к парламентариям.

Парламент Великобритании 19 октября не стал принимать сделку по Brexit, согласованную Джонсоном на переговорах в Брюсселе.

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