Норильск, Красноярский край, 22 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Рудник «Таймырский», принадлежащий компании «Норильский никель», в котором сегодня, 22 октября, погибли трое горняков, уже давно представляет опасность для работающих в нем шахтеров и не отвечает правилам безопасности при проведении подземных работ.

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Так, 19 июня Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приостанавливало работу данного рудника на 90 дней в связи с выявленными грубыми нарушениями правил промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО) «Таймырский».

В ходе проверок было установлено, что в руднике своевременно не выполняется крепление горных выработок и их сопряжение в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, паспортами крепления и управления кровлей. Более того, на руднике просто не оказалось журнала осмотра крепи и состояния горных выработок.

Металлические крепи, используемые на руднике, не были сертифицированы, диспетчерский пункт шахты не оснащен аппаратурой записывающей и воспроизводящей команды, задания и сообщения.

Кроме того, горные выработки, состояние которых представляет прямую опасность для людей или работа в которых временно приостановлена, вообще не защищены ограждениями и не изолированы глухими перемычками.

К административной ответственности тогда были привлечены генеральный директор рудника и главный инженер. Общая сумма штрафа составила 65 тыс. рублей.

Стоит отметить, что это был далеко не первый раз, когда Заполярный филиал «Норникеля» привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения на своих рудниках.

Теперь же в руднике были найдены трое погибших горняков. При этом руководство компании утверждает, что никакого обрушения горных пород не было и рудник работает в штатном режиме.