Ташкент, 22 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости расширения сферы применения узбекского языка, а также проделать работу по совершенствованию закона «О государственном языке», передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Беньков. Самарканд

«Необходимо расширять сферу применения узбекского языка, создать соответствующие условия для изучения государственного языка нашими соотечественниками других национальностей, увеличить в стране и за рубежом количество учебных центров, обучающих узбекскому языку», сказал президент, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию придания узбекскому языку статуса государственного.

Главной задачей, отметил Мирзиёев, является на основе глубокого анализа и исходя из сегодняшних требований проделать работу по совершенствованию закона «О государственном языке», принятого три десятилетия назад.

По словам президента, необходимо более полноценно использовать узбекский язык в фундаментальной науке, сфере современных информационных и коммуникационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле и других отраслях.

«С этой целью нам предстоит немало сделать для создания новых учебников, тематических и сопоставительных словарей, пособий по делопроизводству и разговорников, совершенствования узбекского алфавита на основе латинской графики и полного перехода к этой системе», указал глава Узбекистана.

Также, он указал о необходимости глубокого изучения особенностей узбекского языка и его диалектов, вопросов, связанных с его историей и перспективами развития, кардинально улучшить качество подготовки национальных кадров.

Говоря об интернете и социальных сетях, как об источниках информации, президент отметил, что «мы должны предложить молодежи привлекательные и интересные формы познания родного языка и для этого нужно усилить работу по созданию программного обеспечения на узбекском языке, онлайн-учебников, электронных словарей».

«Вопрос государственного языка должен стать одним из основных принципов национальной идеи. Необходимо уделить особое внимание воспитанию любви и интереса к родному языку у подрастающего поколения с самого раннего возраста, обучать узбекским языком начиная с детского сада и далее на всех этапах образования с применением современных инновационных технологий», подчеркнул Мирзиёев.

Президент затронул факт, что «на улицах, зданиях, указателях и рекламных текстах, которые зачастую написаны на иностранных языках (в основном на русском), представлены в чуждой нашему менталитету форме» и поручил правительству «тщательно изучить и упорядочить данный вопрос».

«Заботясь о судьбе, завтрашнем дне нашего народа, мы в первую очередь должны как зеницу ока беречь наши национальные ценности и обычаи, искусство, литературу и конечно, родной язык. Одним словом, наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему — как преданность и уважение к Родине», подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане дефицит качественной литературы с латинским алфавитом существует по настоящее время, этот факт серьезно тормозит развитие системы образования в стране.