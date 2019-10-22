Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей встречи в Сочи не касались вопросов продажи Анкаре российских боевых самолётов, сообщил 22 октября журналистам руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее вопрос о возможной покупке Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 активно обсуждался в СМИ после того как президент Турции лично осматривал новейший российский истребитель пятого поколения.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана, проходящие в Сочи, главным образом касаются ситуации в Сирии. Перед началом этой встречи Владимир Путин назвал обстановку в Сирии острой и выразил надежду на положительное влияние высокого уровня российско-турецких отношений сыграет на её урегулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», целью которой заявлено формирование пояса безопасности вдоль турецкой границы. С 17 октября операция приостановлена на пять суток.