Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Со сборного пункта военкомата Санкт-Петербурга торжественно отправили в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) первую команду осеннего призыва, состоящую из 38 призывников .

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник русским солдатам у Витебского вокзала

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО 22 октября, все новобранцы прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопирование, получили военные билеты, персональные электронные карты и телефонные сим-карты, переоделись в военную форму.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России Сергей Качковский заявил, что «все молодые люди в ходе прохождения военной комиссии проявили большое желание проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации».

Перед будущими солдатами выступили ветеран Великой Отечественной войны, представители штаба ЗВО, правительства города Санкт-Петербург, юнармейцы и родители военнослужащих.

Церемонию завершило возложение цветов к памятнику «Русской гвардии Великой войны» у Витебского вокзала и выступление ансамбля песни и пляски Западного военного округа и духового оркестра Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Как сообщало ИА REGNUM, на военную службу в осенний призыв отправятся 2600 петербуржцев. Каждый пятый из них — с высшим образованием.