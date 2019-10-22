Липецк, 22 октября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В Липецкой области нет домашних хозяйств, у членов которых не хватает денег на покупку еды. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит Росстат, 22 октября опубликовавший отчёт об итогах выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств за второй квартал 2019 года.

Богач и нищий Лазарь

Имеют деньги на покупку еды, но испытывают затруднения с оплатой ЖКУ и покупкой одежды 1,7% жителей региона. Этот показатель за год снизился с 3,6%. Покупают еду и одежду, но не могут позволить себе покупку мебели или бытовой техники 47,9% опрошенных. Не хватает денег на покупку машины, квартиры или дачи у 50,4% липчан.

Тех, кому хватает денег на покупку абсолютно всех желаемых вещей, среди опрошенных в Липецкой области не оказалось. Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась в Курской области. При этом данный показатель в среднем по ЦФО составляет 3%, а по России — 2,7%.