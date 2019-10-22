Лондон, 22 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил парламент, что Евросоюз не будет вносить изменения в согласованную ранее сделку по Brexit, 22 октября передает агентство Reuters.

Think London Борис Джонсон

«Палата должна решить, ратифицировать ли эту сделку, а не ходить по кругу и тщетно пытаться соорудить новую» , — заявил Джонсон в парламенте Великобритании.

Джонсон пытается во второй раз «продавить» в парламенте соглашение по Brexit, ранее принятое в Брюсселе. Британский парламент требует изменения условий соглашения.

Читайте также: Последняя попытка? Джонсон снова предложит парламенту сделку по Brexit