Москва, 22 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Инженерно-досмотровые группы Росгвардии проверяют место проведения форума Россия — Африка, который откроется 23 октября в Сочи. Об этом ИА REGNUM 22 октября сообщила пресс-служба Росгвардии. По её информации, росгвардейцы совместно с представителями правоохранительных ведомств обеспечивают соблюдение правопорядка в местах проведения мероприятий, в аэропорту, на вокзалах, автомобильных магистралях и на водной акватории.

Rosgvard.ru Росгвардия

Кроме того, сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии с применением комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата «ОКО» ведут круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке. В прибрежной части акватории Чёрного моря правопорядок обеспечивают на патрульных катерах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября откроется саммит Россия — Африка, который продлится два дня. Для участия в данном мероприятии приглашены главы всех государств Африканского континента.