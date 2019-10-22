«Псковская область — сирота»: Володин отчитал депутатов — «прогульщиков»
Москва, 22 октября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ от Псковской области сегодня, 22 октября, «прогуляли» заседание фракции «Единой России» с участием главы Минфина Антона Силуанова, где обсуждались вопросы формирования федерального бюджета и ситуация с десятью глубоко дотационными регионами РФ, в числе которых есть и Псковская область. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутатов из этих российских регионов, которым предполагается оказать особую поддержку из госбюджета, лично пересчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Оказалось, что в зале представлены депутаты только девяти регионов из десятки аутсайдеров, не было депутата Алёны Аршиновой от Чувашии и Владислава Резника от Адыгеи, при этом в полном составе присутствовали народные избранники из Алтайского края.
«Где Псковская? Вот видите, коллеги, сирота… А мы — решаем вопросы. О чём говорит? Вакансия!» — заявил Володин.
Отметим, что Псковскую область в Госдуме представляет депутат-одномандатник Александр Козловский, регион в числе других территорий Северо-Запада РФ также курируют депутаты фракции Евгений Федоров и Александр Васильев.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что «размер бедствия» региона оценивается в сумму 280 млрд рублей, но поддержка из федерального бюджета составит 10 млрд рублей. К 8 ноября регион разрабатывает индивидуальную программу развития.
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