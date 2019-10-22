Москва, 22 октября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ от Псковской области сегодня, 22 октября, «прогуляли» заседание фракции «Единой России» с участием главы Минфина Антона Силуанова, где обсуждались вопросы формирования федерального бюджета и ситуация с десятью глубоко дотационными регионами РФ, в числе которых есть и Псковская область. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутатов из этих российских регионов, которым предполагается оказать особую поддержку из госбюджета, лично пересчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Оказалось, что в зале представлены депутаты только девяти регионов из десятки аутсайдеров, не было депутата Алёны Аршиновой от Чувашии и Владислава Резника от Адыгеи, при этом в полном составе присутствовали народные избранники из Алтайского края.

«Где Псковская? Вот видите, коллеги, сирота… А мы — решаем вопросы. О чём говорит? Вакансия!» — заявил Володин.

Отметим, что Псковскую область в Госдуме представляет депутат-одномандатник Александр Козловский, регион в числе других территорий Северо-Запада РФ также курируют депутаты фракции Евгений Федоров и Александр Васильев.

Читайте также: Силуанов рассказал о 10 регионах с самым льготным софинансированием бюджета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что «размер бедствия» региона оценивается в сумму 280 млрд рублей, но поддержка из федерального бюджета составит 10 млрд рублей. К 8 ноября регион разрабатывает индивидуальную программу развития.

Читайте также: «Размер бедствия» Псковской области оценили в 280 млрд рублей, но дадут 10