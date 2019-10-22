Багдад, 22 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Власти Ирака не разрешали 1000 американских солдат из Сирии оставаться в стране — разрешение выдано только на транзит сил США через Иракский Курдистан, 22 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

«Все силы США, которые вышли из Сирии, получили разрешение на въезд в Курдистан для транзита за пределы Ирака. Этим силам не разрешается оставаться в Ираке» , — сказано в заявлении иракских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября США начали отвод войск с севера Сирии. Американские военнослужащие перемещаются в Ирак.

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