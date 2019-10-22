Мадрид, 22 октября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Европейские институты власти хранят молчание насчет каталонского кризиса, пишет сегодня, 22 октября, испанское издание ABC. К твердой позиции Европейской комиссии, которая решила «уважать действия правового государства в Испании», и единодушной поддержке мадридского правительства странами ЕС присоединился Европарламент, отказавшийся выносить на дебаты ситуацию в Каталонии. Соответствующее предложение «Зеленых» и Европейского свободного альянса было отвергнуто в минувший понедельник 299 голосами против 118.

Европейский парламент. Страсбург

Запрос был сформулирован как призыв обсудить «ситуацию в Каталонии после осуждения политиков и гражданской организации». Сторонников дебатов возглавил лидер «Зеленых», бельгиец Филипп Ламберт. Он настаивал на том, что каталонский кризис необходимо рассматривать как «политический, а не юридический».

«Зеленые» не первый год сотрудничают с Европейским свободным альянсом, изначально состоявшим из регионально ориентированных платформ с национальным уклоном, таких как каталонская Esquerra Republicana (ERC), предвыборные списки которой на европейских выборах в мае возглавлял Ориоль Жункерас. На прошлой неделе политик был приговорен к 13 годам тюрьмы.