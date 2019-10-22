Москва, 22 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Снижение потребления бензина свидетельствует о том, что граждане РФ стали экономить на личном комфорте из-за падения реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

В 2019 году потребление бензина в РФ резко снизилось на 1%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Это первое резкое снижение потребления бензина с 2015 года — тогда спрос упал на 1,9%.

«Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших поставщиков топлива в мире, цены на бензин в стране для потребителей достаточно высоки, а средняя стоимость бензина в мире составляет 1,1 доллара США», — заявил Деев.

Так, раньше самый дешевый бензин можно было приобрести в Венесуэле, но после введения экономических санкций со стороны США сейчас самый дешевый бензин можно купить в Иране и в странах Ближнего Востока.

«Торговая война США и Китая, санкции и замедление мировой экономики приводят к тому, что снижаются реальные доходы населения, поэтому россияне стали экономить сначала на продуктах питания и бытовой химии, затем и на комфорте. Даже, если в семье есть автомобиль, владельцы стараются минимизировать число поездок, предпочитая общественный транспорт, а при еженедельной закупке вызывают такси, чтобы довезти продукты домой. Это привело к снижению спроса на топливо примерно на 1% по результатам года», — отметил Деев.