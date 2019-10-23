Москва, 23 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Станислав Николаев, председатель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» выкупил и передал в московский храм Василия Блаженного икону Спаса Москворецкого.

Государственный исторический музей Станислав Николаев

Образ Спаса Москворецкого был создан в XVII веке; по оценкам специалистов — незадолго до Никоновой реформы. Икона попала в Москву благодаря Стефану Вонифатьеву, духовнику царя Алексея Михайловича и был даром дар соловецких монахов за пожертвования на на обустройство монастыря. Образ был помещен не в домашний иконостас, а в часовню, что стояла возле Москворецких ворот и вскоре он стал объектом поклонения многочисленных паломников.

После революции икона пополнил фонды Государственного исторического музея. В 1921 году ее тщательно обмерили и составили описание. В 1927 году знаменитый историк-нумизмат и хранитель ГИМа Алексей Орешников зафиксирова в дневнике процесс реставрации церковной реликвии: «Расчищали огромный чудотворный образ Спасителя из часовни».

Однако вскоре образ пропал, как представлялось — бесследно и навсегда. Более девяноста лет о его судьбе не было ничего известно. Уже давно нет Москворецких ворот, а часовню, где когда-то стоял образ, разобрали для строительства гостиницы «Россия». Но и она тоже простояла недолго, освободив место ландшафтному парку «Зарядье».

Только в 2018 году образ случайно обнаружил на антикварном рынке и выкупил Станислав Юрьевич Николаев, предприниматель занимающийся машиностроением. Компания «Меркатор Холдинг», где он возглавляет совет директоров, занимается разработкой, производством, поставкой и сервисным обслуживанием дорожной спецтехники. Когда было установлено, что купленный старинный образ и в самом деле является пропавшим Спасом Москворецким, было решено сделать его общим достоянием.

«Чудотворная икона не может дарить чудеса одному человеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим», — убежден меценат из «Меркатор Холдинг».

14 октября Спас Москворецкий торжественно водворился в соборе Василия Блаженного на Красной площади, который одновременно является храмом и филиалом ГИМа.

«Бытует мнение, что в России не было эпохи Возрождения. Но такие иконы опровергают эту точку зрения. В России был Ренессанс, но он был свой, другой. У нас было свое Возрождение — православное. Посмотреть на такую икону — это все равно, что посмотреть на Сикстинскую капеллу. Та же энергетика», — заявил Станислав Николаев на церемонии передачи новообретенной иконы.

Государственный исторический музей Станислав Николаев

Он поблагодарил патриарха Московского Кирилла, благословившего передачу реликвии в храм, попечительский совет Толгского монастыря и помощника президента РФ Игоря Левитина, участвовавших в подготовке благотворительной акции.

«Наш музей, — отметил директор ГИМа Алексей Левыкин, — всегда развивался с помощью меценатов. То, что произошло сегодня, подтверждает, что эта традиция не ушла в прошлое».