Баксанский район, Кабардино-Балкария, 22 октября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сотрудник газовой компании обманул абонентов на 1,1 млн рублей. С целью скрыть потери природного газа он списал их на ничего не подозревающих местных жителей, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МВД по региону.

Факт злоупотребления полномочиями вскрылся при проверке полицейского ведомства. Установлено, что мастер газовой службы по работе с населением в Баксанском районе, составляя ежемесячный отчет в сентябре 2018 года, завысил показания приборов учета потребленного газа ряда абонентов, включив в счета суммы потерь природного газа.

При этом общая сумма ущерба, которую он нанес абонентам-физическим лицам, составила 1 169 280 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Виновнику может грозить до четырех лет лишения свободы.

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