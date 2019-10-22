Челябинск, 22 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Челябинске за получение взятки задержан заместитель директора ветеринарного института Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его подозревают в получении взятки в размере 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Взятка. Задержание

Следователи считают, что взятку в размере 25 тыс. рублей он получил ещё летом 2018 году. Взяткодателем якобы выступил представитель одной из коммерческих фирм, который просил от замдиректора общего покровительства в период выполнения государственного контракта.

Преступление выявили сотрудники полиции. Они же осуществляют по этому делу оперативное сопровождение. В рамках возбуждённого уголовного дела решается вопрос о предъявлении руководителю обвинения и избрании ему меры пресечения.