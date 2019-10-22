Москва, 22 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В рамках предстоящего экономического форума «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 23−24 октября, Роспотребнадзора России планирует подписать несколько рамочных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Борьба с Эболой. Африка

В частности, планируется подписать меморандум с министерством здравоохранения Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также будет подписано соглашение с минздравом Конго о сотрудничестве в области профилактики и борьбы с инфекциями, предусматривающее в том числе использование российской вакцины «ЭпиВакЭбола» на территории республики для предотвращения распространения этого опасного заболевания.

Кроме того, планируется проведение переговоров о создании на Мадагаскаре сети лабораторий по надзору за чумой в рамках механизма «долг в обмен на помощь», уточнила глава ведомства Анна Попова.

ИА REGNUM напоминает, вспышка болезни, которую вызывает вирус Эбола, в настоящее время фиксируется только на территории Конго. Также в этой республике с начала года регистрировался 31 случай заболевания бубонной чумой, из них восемь — с летальным исходом.