Ярославль, 22 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил нормативы расхода теплоэнергии на нагрев горячей воды, установленные постановлением правительства региона с 1 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом суде.

Pixabay.com Горячая вода

Речь идет о домах без наружной сети горячего водоснабжения с изолированными и неизолированными стояками и полотенцесушителями. В суд с иском обратилась котельная «АДС», отапливающая дома во Фрунзенском районе города. ИА REGNUM ранее рассказывала о конфликте, связанном с подогревом воды. Как заявляют в теплоснабжающей организации, установленные региональными властями нормативы оказались на треть меньше фактических. Из-за этого котельная несет убытки, и ведет судебные споры с управляющей компанией «ПИК-Комфорт». В частности, ранее арбитражный суд постановил взыскать с ООО «АДС» 7,9 млн рублей за 2015−2017 годы. Это разница в начислении по счетчикам (как настаивает котельная) и по нормативам (на которые ссылается управляющая компания).

В «АДС» говорят, что установленный чиновниками норматив позволяет подогреть воду до нормы, но не учитывает, что она циркулирует в системе и остывает. Кроме того, часть энергии тратиться на подогрев полотенцесушителей. Убытки закладывают мину замедленного действия в теплоснабжении одного из крупнейших микрорайонов Ярославля — «Сокола». С той же проблемой сталкивается и муниципальное предприятие «Яргортеплоэнерго», которое обслуживает дома с аналогичной системой горячего водоснабжения.

Суд посчитал, что правительство Ярославской области неправильно рассчитало норматив подогрева горячей воды и обязал чиновников в течение месяца принять новый нормативно-правовой акт. Пока решение не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители «Сокола» ждут возврата денег, ранее взысканных «ПИК-Комфортом» с «АДС» в арбитражном суде. Решение областного суда, по сути, доказывает справедливость начисления платы за горячую воду по счетчикам, а не по нормативам. Точка в конфликте пока не поставлена.