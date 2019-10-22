Ашхабад, 22 октября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Обучающиеся в японских вузах туркменские студенты должны изучать опыт Японии в области нанотехнологий и технологических инноваций. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в университете Хиросаки в Токио, передает «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Глава государства отметил, что приобретенные знания и профессиональные навыки должны стать достойным вкладом молодого поколения в масштабные преобразования, происходящие в Туркмении.

«Вы должны расширять свой кругозор, совершенствовать знания, быть целеустремленными и трудолюбивыми, приумножить авторитет родины», — подчеркнул он.