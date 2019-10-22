Цхинвал, 22 октября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Комиссия по мемориализации геноцида, совершённого в отношении южных осетин Грузинской Демократической Республикой в 1920 году, под председательством премьер-министра Эрика Пухаева обсудила план мероприятий на столетие геноцида. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии.

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В заседании в том числе обсуждался вопрос об учреждении Дня памяти жертв геноцида осетинского народа. Как рассказал госсоветник президента республики Константин Пухаев, соответствующее предложение уже направлено главе государства Анатолию Бибилову. Днем памяти предложено объявить 20 июня. Пухаев напомнил, что активный период геноцида осетин 1920-годов длился 10 дней — с 12 по 22 июня.

Советник президента Константин Кочиев внес предложение переиздать книгу «Этнические чистки в отношении осетин Грузией» Инги Кочиевой и Алексея Маргиты, а также разработать и утвердить символ геноцида.

Ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев обратил внимание членов комиссии на необходимость придания международного масштаба мероприятиям, проводимым к столетию геноцида. В связи с этим Тедеев предложил провести часть мероприятий на территории России, а также привлечь к международным сессиям и конференциям в республике зарубежных экспертов.