Тамбов, 22 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области 46 НКО по поручению губернатора Александра Никитина получили региональную поддержку на общую сумму 20,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам пресс-конференции, посвящённой вопросам господдержки «третьего сектора».

Tambov.gov.ru Тамбовские НКО получили региональную поддержку

Пресс-конференцию провёл заместитель директора департамента общественных связей и информационной политики, начальник управления общественных связей Алексей Беляев. По его словам, в 2019 году прошло три конкурсных отбора по разным направлениям.

«Первый блок был посвящён укреплению гражданского единства, межнационального сотрудничества, развитию инфраструктуры некоммерческого сектора, второй — молодёжной политике и патриотическому воспитанию, третий — ориентирован на те проекты, которые направлены на помощь социально уязвимым слоям населения, охрану здоровья граждан, на защиту семьи и детства», — проинформировал Алексей Беляев.

В этом году победителями стали 46 организаций, в 2018 году было 37. По словам Беляева, это говорит о положительной динамике прироста организаций, получивших господдержку.

По итогам трех региональных конкурсных отборов НКО четыре организации из 46 победителей получили гранты на сумму более 1 млн рублей. Самый большой грант — 1,2 млн рублей — получило региональное отделение движения «Волонтеры Победы». Чуть больше 1 млн рублей — у областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Проекты этих организаций направлены на сохранение исторической памяти и помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«В следующем году юбилей Великой Победы, поэтому работа с ветеранами и поддержка проектов в сфере сохранения памяти крайне важна», — считает Алексей Беляев.

Кроме того, юридический центр «Гарант» направит более 1 млн рублей на повышение эффективности работы социально ориентированных НКО. А ассоциация развития территорий потратит миллион на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку гражданской активности.