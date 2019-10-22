Вена, 22 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. 20 октября в Вене прошла церемония награждения Европейской награды в области культуры «Телец». Приз получила 85-летняя знаменитая актриса СофиЛорен из рук своего сына 50-летнего дирижера КарлоПонти.

Placidodomingo.com Пласидо Доминго

Организационный комитет премии сообщил, что в списке награжденных также значился и оперный певец ПласидоДоминго, но за пару дней до мероприятия было объявлено, что он не будет награжден. Организаторы сообщили, что причиной этому являются обвинения в домогательствах. Напомним, что 11 женщин обвинили тенора в харассенте и использовании собственного авторитета в неподобающих целях.

Правда. по информации российского новостного агентства InterMedia, исполнитель все же получит «Тельца», но уже в 2020 году в Бонне.

Среди других награжденных оказались британский модельер ВивьенВествуд, оперные дивы НинаШтемме и РенеПапе.