Москва, 22 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Граждане РФ стали чаще пересаживаться на общественный транспорт и такси, чтобы экономить на тратах на бензин — такая тенденция сохраниться и в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

С января по сентябрь 2019 года потребление бензина в РФ снизилось на 1%, пишут «Известия» со ссылкой на имеющееся исследование. Это первое резкое снижение потребления бензина с 2015 года — тогда спрос упал на 1,9%.

«Одна из основных статей расходов населения России — это расходы на передвижение и транспорт. Самым комфортным вариантом передвижения является личное авто. Но в связи с замедлением ростов доходов и вопреки позитивным настроениям молодежи все чаще люди прибегают к экономии и «затягиванию поясов», пересаживаясь на общественный транспорт и такси», — заявил Люшин.

По его словам, автомобиль необходим только тем гражданам, которые привыкли к комфорту и живут в быстром темпе.

«Но даже при растущем темпе жизни люди все чаще обращаются к способам уменьшения трат на проезд», — считает Люшин.

В связи с этим, уверен он, тенденция снижения пользования личными автомобилями будет сохраняться на протяжении всего 2020 года.

«Такая тенденция будет наблюдаться в течение всего следующего года при условии, что правительство не предпримет мер по увеличению темпов роста экономики, ведь от такой стагнации страдают все отрасли экономики и население в первую очередь», — отметил Люшин.