Екатеринбург, 22 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге увеличили зарплату помощникам городских парламентариев. Об этом сообщаетJustmedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Теперь на помощников будет выделяться из городского бюджета 2 млн 525 тысяч рублей в месяц. Зарплаты повысились с 67 тысяч 250 рублей до 70 тысяч 140 рублей. Рост составил 4,3%.

Никто из депутатов не высказался против данного предложения. Гордума единогласно приняла повышение зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повышение зарплат депутатских помощников одобрили в комиссии гордумы по местному самоуправлению. Повышение проводится из-за индексации зарплат у муниципальных служащих