22 октября на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель» произошло ЧП. По предварительным данным компании, погибли три человека. Подробности происшествия пока неизвестны. На месте работают аварийно-спасательные службы. Все новости о происшествии — в трансляции ИА REGNUM.

Ermite Рудник «Таймырский»

16:14 22.10.2019 Рудник «Таймырский» занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала «Норильского никеля». На нем добывается никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы. Это один из самых глубоких рудников Европы — добыча ведется на глубине полтора километра.

16:31 22.10.2019 В связи с происшествием на руднике будет проводиться внутреннее расследование. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе «Норникеля». По данным пресс-службы компании, 22 октября в 16:30 на горизонте — 1445 метров рудника «Таймырский» троих работников обнаружили без признаков жизни. На месте ЧП работает военизированная горноспасательная часть. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. «Норникель» сообщает о «нескольких пострадавших» и, по предварительным данным, троих погибших. Читайте подробнее: «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с ЧП на руднике

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16:40 22.10.2019 В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту гибели троих человек на производстве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По информации ведомства, сообщение о гибели троих человек на ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» поступило в следственные органы вечером 22 октября. По предварительным данным, в этот день на руднике «Таймырский» проводились горные работы на глубине 1,345 метра. Погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. Причина гибели пока не установлена. Читайте также: СК проводит проверку по факту гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

16:54 22.10.2019 Обыкновенные акции ГМК «Норникель» в ходе торгов на Мосбирже снизились на 1,37% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — до 16 082 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:48 мск, сообщает ТАСС. Однако, по состоянию на 16:20 мск, цена акций снова перешла к росту. Бумаги компании торгуются на уровне 16 382 рублей, что на 0,47% выше закрытия предыдущих торгов. Котировки акций снижались на фоне новостей о происшествии на руднике «Таймырский» компании «Норникель», в результате которого погибли три человека.

16:54 22.10.2019 Стали известны некоторые подробности гибели рабочих в руднике «Таймырский» в Красноярском крае. Подробности в материале: Стали известны подробности ЧП на руднике «Норникеля», где погибли люди

16:55 22.10.2019 Обрушения на руднике не произошло.

16:57 22.10.2019 Компания «Норникель» в 16:50 мск сообщила: «С 20:00 (по местному времени) рудник работает в штатном режиме». Уточнение: происшествие произошло на горизонте — 1345 метров.

17:00 22.10.2019 После ЧП на руднике «Норникеля» в сети появилась версия, что причиной гибели троих работников стал неизвестный газ. Сообщаются должности погибших: заместитель главного механика рудника, старший специалист проектного офиса и горный мастер. Сначала в заброшенную выработку на глубине 1300 метров отправились заместитель главного механика и специалист проектного офиса. Они хотели оценить возможность её дальнейшей разработки, но через некоторое время перестали выходить на связь. Отправившийся их искать горный мастер тоже пропал. Как передаёт Telegram-канал «112», троих мужчин обнаружили мёртвыми в тупике выработки. Уточняется, что все трое были хорошо экипированы, но просто не успели воспользоваться средствами спасения, так как все произошло очень быстро. Читайте подробнее: Работники «Норникеля» погибли от неизвестного газа — версия

17:12 22.10.2019 «Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные акционеры компании — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет около 34,6%) и алюминиевый холдинг «Русал» (27,8%).

17:22 22.10.2019 МЧС сообщает, что происшествие на руднике «Таймырский» не связано с обрушением. Напомним, в сети обсуждают версию, что причиной гибели троих работников стал неизвестный газ.

17:30 22.10.2019 Рудник «Таймырский», принадлежащий компании «Норильский никель», в котором сегодня, 22 октября, погибли трое горняков, уже давно представляет опасность для работающих в нем шахтеров и не отвечает правилам безопасности при проведении подземных работ. Об этом: На руднике «Норникеля», где погибли шахтеры, ранее уже выявляли нарушения

17:44 22.10.2019 С 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) рудник «Таймырский», принадлежащий компании «Норильский никель», где сегодня были найдены тела троих горняков, работает в штатном режиме. Об этом: Рудник «Норникеля», .в котором погибли горняки, работает в штатном режиме

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18:09 22.10.2019 Сотрудники рудника «Таймырский», принадлежащего компании «Норильский никель», где сегодня нашли трех мертвых горняков, пожаловались на систематические нарушения техники безопасностипри работе. Об этом: Сотрудники рудника «Норникеля» пожаловались на систематические нарушения

18:42 22.10.2019 Работники компании «Норильский никель» подняли тела трех погибших коллег с глубины 1345 м рудника «Таймырский» в Красноярском крае, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Заполярного филиала компании Михаил Демьянов. По данным краевой администрации, больше пострадавших нет.

18:44 22.10.2019 Как сообщалось ранее, погибшие отравились газом. При этом отмечается, что сотрудники компании в ходе предварительных оценок выброс газа не обнаружили.

18:44 22.10.2019 По данным пресс-службы компании, з-за инцидента рудник простаивал 3,5 часа — с 16:30 до 20:00 местного времени (с 12:30 до 16:00 мск).

18:47 22.10.2019 Инцидент произошел в старой выработке медно-никелевой руды, где работы не проводились, поэтому с 16:00 мск рудник работает в штатном режиме. Причина, по которой работники пошли в выработанную шахту, пока не известна, отмечают в пресс-службе Заполярного филиала компании.

18:49 22.10.2019 По словам заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, в настоящее время на руднике ведется расследование и берутся замеры воздуха.

20:03 22.10.2019 Специалисты Ростехнадзора начали изучение обстоятельств инцидента на руднике «Таймырский», передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя енисейского управления службы.

03:24 Следствие примет процессуальное решение по результатам проверки, проводимой по факту гибели троих человек на руднике. О проверке ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии объявило 22 октября.

07:36 Администрация Норильска опубликовала список погибших в ЧП на руднике. «Страшная трагедия, произошедшая 22 октября, унесла жизни заместителя главного механика Сергея Куликова, старшего специалиста проектного офиса Кирилла Кириллова и горного мастера Евгения Квасова», — говорится в сообщении.

07:40 Рудник «Таймырский» принадлежит компании «Норникель». По данным на 30 сентября 2019 года, в ПАО «ГМК «Норильский никель» 23,8841% доли уставного капитала имеет Bonico Holdings Co. Limited (Кипр), долю в 6,095% — ICFI (Cyprus) Limited (Кипр), долю в 27,8238% — Aktivium Holding B.V. (Амстердам). Об этом: ЧП на руднике миллиардера Потанина: подробнее о «Норникеле»

08:11 Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Норильском промышленном районе, назвав его «нештатной ситуацией». «22 октября на руднике «Таймырский» в результате нештатной ситуации погибли и пострадали несколько человек. Это несчастье болью отозвалось в сердцах норильчан, всех жителей Красноярского края», — говорится в тексте соболезнования, размещённого на официальном сайте правительства региона. Подробности в материале: «Нештатная ситуация»: о ЧП на руднике «Норникеля»

09:18 По факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» в Норильске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»). Об этом сообщили 23 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По предварительной версии следствия, вечером 22 октября на руднике «Таймырский» ЗФ «ГМК «Норильский никель» двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров. Они планировали проверить состояние объекта. Прошло несколько часов, а работники до сих пор не вернулись. Горный мастер отправился их искать. Когда на связь перестали выходить все трое, начала работу поисковая группа, обнаружившая тела работников (40, 45 и 49 лет). Следствие приводит предварительную информацию о том, что работники отравились «неустановленным веществом». Читайте также: Гибель рабочих на руднике в Норильске: возбуждено уголовное дело

09:34 Красноярский край скорбит по погибших на руднике «Норникеля». Тем временем в краевом главке МЧС сообщили о создании в Норильске военизированного горноспасательного отряда. 150 горноспасателей начнут работу с 2020 года. Они будут обслуживать опасные производственные объекты в Норильске и районе Талнах. Читайте подробнее: Военизированный горноспасательный отряд МЧС создан в Норильске

11:22 Прокуратура Красноярского края взяла на контроль ход проверки и расследования уголовного дела по факту группового несчастного случая в ПАО «ГМК «Норильский никель». Проверку по факту обнаружения в тупиковой горной выработке транспортного заезда №2 тел троих работников с признаками отравления организовала прокуратура Норильска. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований охраны труда на предприятии. Предварительная причина смерти рабочих — отравление неустановленным веществом (газом). Читайте также: Расследование гибели сотрудников «Норникеля» контролирует прокуратура

11:58 Прокуратура Красноярского края. krasproc.ru

12:59 Соболезнование председателя и депутатов Закосбрания Красноярского края в связи с гибелью работников «Норникеля» опубликовано на сайте администрации Норильска: «22 октября на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель» произошло трагическое происшествие. В результате отравления газом погибли трое рабочих комбината, еще несколько пострадали. Весть об этом несчастье облетела все уголки необъятного Красноярского края, отразилась болью в сердцах наших земляков. В эти дни мы соболезнуем родным и близким, понесшим невосполнимую утрату, всеми мыслями находимся с ними. Горняцкий труд — один из самых героических. В эту профессию идут люди волевые, сильные, обладающие особым характером. Несмотря на растущие требования безопасности, эта сфера все еще сопряжена с риском для жизни. Мы будем помнить о жертвах этой трагедии и примем все меры для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения подобных инцидентов».

13:28 В выработке на месте гибели троих сотрудников «Норникеля» специалисты провели исследования отобранного воздуха и не обнаружили превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Как сообщили 23 октября в пресс-службе компании, трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами. По предварительным данные «Норникеля», работники погибли от удушья, полученного из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Читайте также: Трагедия на руднике: «Норникель» озвучил свою версию

13:57 «Гибель людей — это невосполнимая утрата. Соболезнуем всем, кто потерял родных, друзей и коллег. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля», — подчеркнул директор Заполярного филиала компании Николай Уткин.