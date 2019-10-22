Курск, 22 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Курской области за год в 10 раз снизилось число граждан, которым не хватает денег даже на еду. Согласно данным Росстата, за второй квартал 2019 года в регионе таких граждан всего 0,1%, хотя в 2018 году их число составляло 1%.

Диего Ривера. Ночь бедняка. 1928

Имеют деньги на еду, но испытывают затруднения с оплатой ЖКУ и покупкой одежды 17,1% курян. Покупают еду и одежду, но не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования — например, мебели или бытовой техники — 64,7% жителей региона.

Тех, у кого денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, среди жителей региона оказалось 21,3%. Согласно статистическим данным, тех, кому хватает денег на покупку абсолютно всех желаемых вещей, среди опрошенных курян не оказалось. При этом в среднем данный показатель по ЦФО составляет 3%, а по России — 2,7%.