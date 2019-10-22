Магас, 22 октября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Виновные в некачественном строительстве медучреждений Ингушетии будут наказаны. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он побывал с инспекцией в ряде учреждений здравоохранения, в том числе в перинатальном центре и клинической больнице, и после этого дал поручения правительству создать комиссию по выявлению дефектов на объектах медицины, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба Главы РИ Махмуд-Али Калиматов совершил рабочую поездку в лечебные учреждения Ингушетии

Необходимо привести в соответствие с техническими требованиями новые сооружения, устранить проблемы, с которыми они были сданы в эксплуатацию, а виновных привлечь к ответственности, отметил глава республики.

«Налицо недочеты в материально-техническом оснащении больниц, качестве ремонта, в заработной плате, укомплектованности кадрами», — написал Калиматов на своей странице в Instagram и пообещал разобраться во всем этом.

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