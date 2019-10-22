Париж, 22 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Депутат французской партии Insoumis Алексис Корбьер призвал Париж временно прекратить свое участие в конференции ООН по климату (COP25), которая запланирована на начало декабря в Чили, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

«Франция должна временно прекратить свое участие в COP25 до тех пор, пока не будет введен комендантский час в 19:00 и пока армия будет на улицах», — заявил Алексис Корбьер.

«Этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы положить конец конфликту, но это станет элементом демократического давления», — добавил французский политик, который также возглавляет группу дружбы Франции — Чили в Национальной ассамблее.

Напомним, конференция ООН по климату (COP25) должна пройти в столице Чили Сантьяго 2−13 декабря. Чили, известная своей стабильностью в последние годы, переживает один из самых серьезных кризисов со времен окончания военного режима Аугусто Пиночета (1973−1990). Причиной нового народного протеста стало повышение цены на проезд в метро.