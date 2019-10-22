Берлин, 22 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. 20 октября музыканты из группы Lindemann ТилльЛиндеманн, он же солист группы «Rammstein» и ПетерТэгтрен выпустили новою песню Ich Weiss es Nicht («Я не знаю»). Сообщается, что эта композиция является вторым синглом нового альбома группы, который выйдет 22 ноября.

Цитата из официального клипа LINDEMANN — Ich Weiss es Nicht

Примечательно, что клип к этой песне был создан при помощи искусственного интеллекта. Сообщается, что видеоролик был снят с помощью генеративно-состязательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN). В основе лежат две нейросети, которые могут генерировать и анализировать тысячи изображений.

По информации российского новостного портала Культуромания, в новый альбом «F&M» войдут как минимум 11 треков.

Данный ролик опубликовали на официальном YouTube-канале группы, за два дня он набрал 500 тысяч просмотров.