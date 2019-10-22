Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября, после переговоров в широком формате, которые в Сочи провели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, главы государств побеседовали в формате тет-а-тет, без делегаций. Кадры со встречи показали в эфире «России 24».

Kremlin.ru С Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Читайте также: Почти 140 журналистов аккредитовано на пресс-конференцию Путина и Эрдогана

На встрече помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики. Планируется, что по окончании переговоров будет дана пресс-конференция для журналистов.

Ранее по теме: Путин на встрече с Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшнюю пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана аккредитовались почти 140 российских и зарубежных представителей СМИ.

Напомним, ранее в Сочи президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в широком формате. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, которую российский лидер назвал «очень острой», а консультации Москвы и Анкары по данному вопросу очень востребованными.