Киев, 22 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают начало нового отопительного сезона и переход украинской ГТС на «зимний» режим — расход топлива вместо накопления.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Так, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что, несмотря на рекордные запасы газа в ПХГ Украины, существуют определенные предостережения, не позволяющие правительству расслабляться. По мнению эксперта, проблемы у Украины могут начаться в феврале или марте следующего года.

«Запасы газа серьезные, и, в принципе, осень достаточно теплая, но не известно, какая будет зима. И в случае прерывания транзита Газпромом нового витка «газовой войны» с 1 января 2020 года проблемы могут возникнуть в феврале-марте достаточно серьезные», — отметил эксперт в комментарии «Сегодня».

По его словам, Украине не следует рассчитывать на европейских соседей, поскольку «в условиях остановки поставок у них самих будет дефицит».

Омельченко призвал власти в Киеве сделать всё необходимое для проведения анбандлинга (разделения) «Нафтогаза» и создания независимого оператора ГТС. По его словам, это не так просто.

«Нужно принять еще много документов, подзаконных актов, чтобы создать оператора по правилам Европейского союза. Кроме того, необходимо, чтобы национальный регулятор, НКРЭКУ, работал по европейским правилам, а не в ручном режиме», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 22 октября, Украина, Европейская комиссия и РФ провели в Брюсселе очередные технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу переговоров о транзите газа. В частности, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС. Следующий этап трехсторонних переговоров состоится 28 октября.

18 октября Верховная рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Как заявил премьер Гончарук, Киеву нужно «привести нашего оператора» к европейским правилам и начинать заключать сделку с россиянами по европейским правилам, а это предполагает отделение транспортировки от добычи и торговли.

«Нам очень важно принять его в первом чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией. После этого ко второму чтению мы проговорим и внесем необходимые правки — о приватизации, аренде, концессии ГТС», — добавил Гончарук.