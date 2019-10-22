В Ярославле убийцу жены не посадили из-за малолетней дочери
Ярославль, 22 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле Дзержинский районный суд вынес приговор 54-летнему мужчине, убившему собственную жену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
В феврале 2019 года жена мужчины пришла домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее она обещала супругу закодироваться и не употреблять алкоголь. На этой почве возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей побои руками и неустановленным предметом. От полученных травм женщина скончалась.
Мужчина признался в преступлении, его осудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Судья назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако исполнение приговора отсрочено.
Если будет установлено, что мужчина плохо исполняет родительские обязанности, отсрочка приговора будет отменена и он отправится в колонию.