Москва, 22 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Заявления о том, что на образование в Москве выделяют больше средств, не отражают реального положения дел. Об этом 22 октября заявила депутат Московской городской думы Любовь Никитина на заседании комиссии по образованию законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Комментируя расходы на образование, которые заложены в проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период, она заявила, что объём средств не растёт, а сокращается. При этом Никитина подчеркнула, что разбирается в данной сфере, поскольку работает в системе столичного образования с юности и на данный момент является профессором и доктором педагогических наук.

«Я оцениваю ваш бюджет как бюджет лицемерия и манипулирования цифрами. Пять лет назад доля образования составляла 16−17%, то сейчас это 13−14%. Причем в последние годы была серьезная инфляция. Поэтому слова, что в абсолютных цифрах всё выросло, ничего подобного. У нас в таком же объёме всё снизилось, и становится понятно, почему департамент образования заставляет учреждения самостоятельно зарабатывать», — заявила депутат Мосгордумы.

По словам Никитиной, лето 2019 года стало провальным в плане организации детского отдыха в Москве. Также депутат обратила внимание, что, согласно проекту бюджета, цена питания в школах уменьшается, в то время как цены на продукты растут. Это может указывать на то, что детей будут хуже кормить.

«Когда отчитываются достижением в олимпиадах, забывают, что, когда бы мы не жили, всегда есть процент талантливых детей. Нам нужны не герои олимпиад, а хорошая массовая школа, которой с таким бюджетом и таким раскладом бюджета не будет никогда», — сказала Никитина.