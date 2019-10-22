Красногорск, 22 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Московской области региональную социальную доплату к пенсии для неработающих пенсионеров получают 166,5 тыс. человек. Об этом 22 октября сообщает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Региональная социальная доплата к пенсии установлена в Московской области в 2012 году для доведения общей суммы выплат неработающим пенсионерам до прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2020 году составит 9908 рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 2020 года перейдут от федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной. Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составит 10 039 рублей.