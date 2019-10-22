Владикавказ, 22 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Во всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие представители молодежи Северной Осетии. Команда «Молодежки ОНФ», учащиеся школ и студенты Моздокского и Пригородного районов высадили 3000 саженцев и семян грецкого ореха и восточного дуба, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Посадка молодых деревьев

Так, на территории лесного хозяйства в Пригородном районе учащиеся школы села Комгарон и представители экологического движения Sansara посадили 2700 семян грецкого ореха. В Моздокском районе ученики школы-интерната города Моздока, станицы Павлодольской, а также студенты техникума высадили 700 саженцев дуба.

Напомним, акция по восстановлению лесов «Живи, лес!» проводится уже восьмой год подряд. В 2019 году она проходит в 80 субъектах РФ с 14 по 31 октября. В планах организаторов акции высадить 30 млн деревьев. В настоящее время высажено уже 29 694 369 деревьев. Всего участниками акции стали 31 295 жителей России.