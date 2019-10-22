В Тюменской области в деревне Ачиры Тобольского района сообщают о массовых отравлениях жителей. С 20 октября были эвакуированы медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни. Местные жители утверждают, что заболевших больше — эвакуируют только тяжелобольных. До этого в Ачирах странным образом вымерли все собаки.

В департаменте здравоохранения Тюменской области, как и в управлении Роспотребнадзора по региону, обещают прокомментировать ситуацию позже.

По словам старожилов Заболотья, аналогичная неведомая болезнь в сентябре 2016 года наблюдалась в соседней деревне Топкинбашево. Там также погибли все собаки, у людей наблюдалась рвота, онемение рук и ног.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что у заболевших установлен диагноз «гаффская болезнь».

15:44

В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один — в тобольскую больницу.

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15:50 Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проведён отбор проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи отравления трёх членов одной семьи в деревне Ачиры Тобольского района.

15:55 Эпидемиологи поясняют, что гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Данное заболевание не несёт опасности для окружающих, так как не передаётся от человека к человеку.

15:55 В деревне Ачиры проживает около 400 человек. Санитарные врачи проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

15:59 У заразившихся гаффской болезнью людей в течение трёх дней проявляются признаки пищевого отравления, потом могут начаться судороги, отказывать почки и печень. Летальный исход возможен в 1−2% случаев.

16:12 Деревня Ачиры находится в тюменском Заболотье, в 500 км от Тобольска. Край славится речной рыбой и клюквой. Здесь большую часть года люди оторваны от Большой земли. Добраться сюда можно лишь на вертолёте и по зимнику.

16:14 По предварительным данным, рыба и стала причиной отравления.

16:28 Реакции правоохранительных и следственных органов на произошедшее пока нет.

16:47 Некоторые граждане опасаются, что это ЧП станет основанием для того, чтобы запретить любительскую рыбалку. Этого не исключает один из интернет-пользователей, который оставил комментарий под публикацией на сайте издания Ura.ru.

16:48 Гаффская болезнь не так уж и уникальна для Тюменской области. Как сообщают местные СМИ, в 2000 году наблюдалась вспышка данного заболевания из-за употребления карасей, обитающих в Тарманском водном массиве. Количество заболевших тюменцев тогда исчислялось десятками.

17:07 Караси [(cc) Щербаков Сергей Владимирович]

17:31 Гаффская болезнь имеет ещё названия юксовская или сартланская.

17:33 По информации Российской академии наук, в Тюменском районе крупная вспышка гаффской болезни была 8 мая 2000 года в деревне Нариманова и посёлке Новотарманский. Болезнь, помимо людей, также поражала домашних животных, употреблявших местную рыбу.

17:35 Об этой болезни известно с 1930-х годов.

17:36 Изначально заболевание регистрировали в Западной и Восточной Европе.

17:36 В Советском Союзе первый случай был на территории Ленинградской области.

17:37 Вспышка была зафиксирована в 1934—1935 годах.

17:38 Затем она отмечалась в Западной Сибири, Харьковской области и в Зауралье.

17:50 Гаффская болезнь — малоисследованная и очень серьёзная, сообщила «Известиям» доктор биологических наук, заведующая кафедры альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Людмила Корнева. [[[quote-1]]]