Редкая болезнь: массовое отравление в селе под Тобольском — трансляция
В Тюменской области в деревне Ачиры Тобольского района сообщают о массовых отравлениях жителей. С 20 октября были эвакуированы медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни. Местные жители утверждают, что заболевших больше — эвакуируют только тяжелобольных. До этого в Ачирах странным образом вымерли все собаки.
Подробности происшествия — в трансляции ИА REGNUM.
По словам старожилов Заболотья, аналогичная неведомая болезнь в сентябре 2016 года наблюдалась в соседней деревне Топкинбашево. Там также погибли все собаки, у людей наблюдалась рвота, онемение рук и ног.
В департаменте здравоохранения Тюменской области, как и в управлении Роспотребнадзора по региону, обещают прокомментировать ситуацию позже.
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Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев сообщил, что уведомил о происходящем главу Тобольского района Юрия Батта.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что у заболевших установлен диагноз «гаффская болезнь».
Предварительно установлено, что причиной заболевания послужило употребление местной рыбы.
В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один — в тобольскую больницу.
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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проведён отбор проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи отравления трёх членов одной семьи в деревне Ачиры Тобольского района.
Эпидемиологи поясняют, что гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Данное заболевание не несёт опасности для окружающих, так как не передаётся от человека к человеку.
В деревне Ачиры проживает около 400 человек.
Санитарные врачи проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.
У заразившихся гаффской болезнью людей в течение трёх дней проявляются признаки пищевого отравления, потом могут начаться судороги, отказывать почки и печень. Летальный исход возможен в 1−2% случаев.
Деревня Ачиры находится в тюменском Заболотье, в 500 км от Тобольска. Край славится речной рыбой и клюквой. Здесь большую часть года люди оторваны от Большой земли. Добраться сюда можно лишь на вертолёте и по зимнику.
По предварительным данным, рыба и стала причиной отравления.
Реакции правоохранительных и следственных органов на произошедшее пока нет.
Некоторые граждане опасаются, что это ЧП станет основанием для того, чтобы запретить любительскую рыбалку. Этого не исключает один из интернет-пользователей, который оставил комментарий под публикацией на сайте издания Ura.ru.
Гаффская болезнь не так уж и уникальна для Тюменской области. Как сообщают местные СМИ, в 2000 году наблюдалась вспышка данного заболевания из-за употребления карасей, обитающих в Тарманском водном массиве. Количество заболевших тюменцев тогда исчислялось десятками.
Караси [(cc) Щербаков Сергей Владимирович]
Гаффская болезнь имеет ещё названия юксовская или сартланская.
По информации Российской академии наук, в Тюменском районе крупная вспышка гаффской болезни была 8 мая 2000 года в деревне Нариманова и посёлке Новотарманский. Болезнь, помимо людей, также поражала домашних животных, употреблявших местную рыбу.
Об этой болезни известно с 1930-х годов.
Изначально заболевание регистрировали в Западной и Восточной Европе.
В Советском Союзе первый случай был на территории Ленинградской области.
Вспышка была зафиксирована в 1934—1935 годах.
Затем она отмечалась в Западной Сибири, Харьковской области и в Зауралье.
Гаффская болезнь — малоисследованная и очень серьёзная, сообщила «Известиям» доктор биологических наук, заведующая кафедры альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Людмила Корнева.
В постановлении губернатора Тюменской области от 29 июня 2000 года № 155 «О мерах по профилактике гаффской болезни» сказано, чтос 8 мая по 20 июня среди жителей Тюмени и Тюменского района было зарегистрировано 26 случаев заболеваний гаффской болезнью. Из них 20 человек было госпитализировано в токсикологическое отделение Областной клинической больницы.
В целях предупреждения массовых случаев заболеваний населения области тогда была организована научная группа для исследовательских работ, запрещён лов рыбы из дренажных каналов и озёр в районе Тарманских болот, усилен контроль за реализацией рыбы и её переработкой, а также стихийными рынками.