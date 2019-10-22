За сутки ВСУ потеряли сразу два беспилотника — Народная милиция ДНР
Донецк, 22 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования потеряли сразу два беспилотных летательных аппарата, сообщили 22 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Отмечается, что один аппарат типа «Мэвик» был уничтожен силами Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Коминтерново. Боевики 36-й бригады ВСУ использовали его для корректировки огня. Второй беспилотник типа «Фантом» зафиксирован в зоне ответственности 128 бригады ВСУ возле населённого пункта Петровское. По словам представителя Народной милиции, с помощью аппарата ВСУ вели слежку за международными наблюдателями, работавшими в том районе.
По данным НМ ДНР, пострадавшего отвезли в больницу населённого пункта Волноваха. Он находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине продемонстрировали новый ударный беспилотник, который может вести разведку, а также сбрасывать на противника одноразовые боеприпасы.
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