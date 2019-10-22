Липецк, 22 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов достиг с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером договорённости о стопроцентной газификации региона. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, стороны обсудили перспективы сотрудничества на встрече, которая состоялась 22 октября.

Admlip.ru Рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы Администрации Липецкой области Игоря Артамонова

«Липецкая область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель — стопроцентная газификация. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

Сейчас специалисты управления энергетики и тарифов Липецкой области составляют список населённых пунктов, где нет газа. Это сёла и деревни, которые состоят из нескольких домовладений. В ближайшие планы «Газпрома» входит строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района.

Также Игорь Артамонов и Алексей Миллер обсудили дальнейшее сотрудничество в работе по газификации площадок региональных экономических зон и развитию на территории Липецкой области сети газовых заправок. Сейчас в регионе действует одна автомобильная газонаполнительная станция «Газпрома», которая находится в Липецке. Компания планирует строительство ещё одной заправки в Ельце, а администрация региона в свою очередь будет содействовать расширению парка техники, работающей на природном газе. Сейчас в Липецкой области работает 171 автобус на газомоторном топливе. 50 из них было куплено в 2019 году.

Соглашение об опережающем развитии рынка газомоторного топлива в регионе между администрацией Липецкой области и ПАО «Газпром» было подписано ещё в начале октября на Петербургском международном газовом форуме. Предполагается, что инвестиционные проекты «Газпрома» помогут обеспечить всю потребность региона в инфраструктуре метановых заправок, которая быстро растёт в связи с ускоренным переходом к экологически чистому транспорту.

Сотрудничество в рамках программы «Газпром — детям», благодаря которой в регионе уже появились новые спортивные площадки, футбольное поле и физкультурно-оздоровительный комплекс, будет также продолжено в 2021 году.