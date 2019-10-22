Москва, 22 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей, сообщили 22 октября в Министерстве обороны РФ.

Sergey Krivchikov Ту-95

В российском оборонном ведомстве отметили, что в эскорт бомбардировщиков входили истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

При этом на отдельных этапах маршрута экипажи российских самолетов сопровождали истребители Южной Кореи и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных участках маршрута самолёты российской дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

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