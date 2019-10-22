Екатеринбург, 22 октября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Свердловской области гречневую крупу можно купить по цене от 28 рублей за 800-граммовый пакет. Цены на продукцию некоторых производителей сильно снижены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В одном из крупных сетевых магазинов в пригороде Екатеринбурга пакет гречневой крупы, расфасованной по 800 граммов здесь же, в городе, можно приобрести по 29,99 рубля. Гречка по 800 граммов, расфасованная уже на другом предприятии столицы Среднего Урала, продаётся по цене 41,99 рубля.

Примечательно, что 900-граммовый пакет гречневой крупы одной из известных федеральных марок можно купить за 39,99. Ценник жёлтого цвета, что означает скидку на этот товар. Здесь же зачёркнута предыдущая цена — 68,99 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России отмечается подорожание гречневой крупы. Не стал исключением и Урал.

Цены на гречку растут примерно каждый год. Некоторые эксперты называют этот процесс искусственным и связывают его со стремлением продать остатки прошлого урожая по более выгодной цене.