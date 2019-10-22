Брейтово, Ярославская область, 22 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Два жителя Ярославской области признаны виновными в браконьерстве на территории «Дарвинского государственного природного биосферного заповедника» в акватории Рыбинского водохранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Обоим подсудимым по 30 лет, они жители города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области. Факт незаконного лова рыба был установлен сотрудниками «Дарвинского заповедника» в ходе рейда по природоохранной зоне.

Акватория Рыбинского водохранилища

«Подсудимые в июле 2018 года на моторной лодке заплыли на территорию Дарвинского государственного природного биосферного заповедника в акватории Рыбинского водохранилища и установили 5 рыболовных сетей. В ходе незаконой ловли ими добыто 1001 экземпляр синца, 61 — плотвы, 34 — чехони, 22 — окуня, 16 — густеры, 2 — судака, 19 — леща, 1 — язя, всего 1156 экземпляров рыбы», — рассказали ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Сумма ущерба, нанесенная государству незаконной ловлей, составила более 1 миллиона рублей. Брейтовский районный суд назначил браконьерам наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Также подсудимые должны возместить государству нанесенный ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.