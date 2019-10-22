Киев, 22 октября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Доля российской электроэнергии в структуре потребления электричества на Украине составляет менее 1%, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Об этом он написал 22 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

«Импорт из России составляет 170 МВт, это менее 1% от мощности в суточный максимум нашего потребления», — сказано в сообщении.

Чиновник отметил, что российское электричество облагается пошлиной в размере 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин констатировал, что на сегодняшний день энергетическая система Украины зависит от России, и отсоединиться от неё нет возможности.

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