Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили официально определить место расположения регионального парламента. Необходимость возникла в связи с тем, что отдельного здания для размещения областного парламента не существует. Из-за этого избиратели, которые хотят обратиться лично к депутату или передать письмо, зачастую лишаются такой возможности.

Дарья Драй ИА REGNUM Административное здание на Суворовском проспекте, 67

С инициативой об исправлении этой ненормальной ситуации выступил депутат Олег Зеваков.

«Депутаты избираются не только для того, чтобы принимать законы, но и для помощи в защите прав и интересов граждан. Зачастую люди именно с обращения к депутату начинают решать проблему, если понимают, что без помощи власти уже не разобраться», — пояснил Олег Зеваков.

Он рассказал, что недавно на прием приходила мама с малышом и с детской коляской. «Так она вынуждена была через все наши лестницы и переходы пробираться», — рассказал парламентарий.

Как отмечает автор инициативы о «постоянной прописке» Заксобрания Ленобласти, ее отсутствие вызывает трудности организационного характера, из-за периодических переездов депутатов и аппарата с мебелью и оргтехникой из одного здания в другое. Отсутствие отдельного здания с оборудованными залами для проведения заседаний и постоянных комиссий, встреч с представителями других стран и регионов отрицательно сказывается на осуществлении депутатской деятельности и работе Заксобрания.

Законопроект «О размещении Законодательного собрания Ленинградской области» предлагает закрепление за областным парламентом на постоянной основе административного здания по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 67.

Документом предлагается установить невозможность его отчуждения, а также утвердить положение о финансировании содержания помещений и размещении наименования Законодательного собрания Ленинградской области на здании.

В Заксобрании Ленобласти подчеркивают, что депутаты практически всех субъектов Северо-Западного федерального округа размещаются в отдельных зданиях.