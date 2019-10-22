Анкара, 22 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил императора Японии Нарухито в связи с восхождением на престол, об этом 22 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Fabio Rodrigues Pozzebom Император Японии Нарухито

«Я хотел бы поздравить 126-го императора Японии, Его величество Нарухито, в связи с восшествием на престол», — говорится в сообщении главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, хризантемный трон был занят Нарухито еще 1 мая 2019 года, после отречения его отца Акихито, однако сегодня, 22 октября, прошла торжественная церемония инаугурации монарха.