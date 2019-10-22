Сухум, 22 октября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Разведчики российской военной базы в Абхазии в течение пяти месяцев проходили учебные сборы, в ходе которых отработали задачи по предназначению на четырех полигонах боевой подготовки. Учения проводились в горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал, Нагвалоу и Гудаута в Абхазии, а также Дарьял в Северной Осетии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Разведчики совершенствовали навыки по обустройству засад, налетов и наблюдательных постов, организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, по поиску и взятию в плен «языка» условного противника. С использованием бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82АМ военнослужащие провели 35 тактико-специальных учений по поиску и ликвидации маскирующихся диверсионно-разведывательных групп противника.

Разведчики выполнили контрольные стрельбы из вооружения бронемашин, снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.