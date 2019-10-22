Махачкала, 22 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Пригородные поселки и села Махачкалы в 2020 году будут оснащены питьевой водой хорошего качества. Об этом накануне, 21 октября, на совещании по вопросам улучшения социально-экономической ситуации в столице Дагестана заявил мэр Салман Дадаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Mkala.ru Салман Дадаев

Градоначальник назвал колоссальной работу в части решения многолетней проблемы с водоснабжением в муниципальных округах, которая проводится в рамках регионального инвестпроекта «Мой Дагестан — моя вода».

«Благодаря решению главы региона [Владимира Васильева] готовится проектная документация по укладке водопровода, по которому будет поступать качественная питьевая вода», — отметил Дадаев.

По его словам, это позволит населению не только сократить расходы, связанные с покупкой «источника жизни», но и изменить инженерную инфраструктуру населенных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на финансирование программы «Мой Дагестан — моя вода» было выделено 1,9 млрд рублей. В этом году будет начато строительство 48 объектов водоснабжения, 42 из них планируется сдать в эксплуатацию к концу года.