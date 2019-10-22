Рязань, 22 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. С начала развития службы донорства и трансплантации в Рязанской области медики провели 12 пересадок органов: 10 пациентов получили новые почки, двое — печень. Операции проходят на базе областной клинической больницы. Пациентку, которую прооперировали первой в Рязани, навестил заместитель председателя правительства региона Роман Петряев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

Анне Незнаевой пересадили почку в декабре 2018 года. Сейчас пациентка проходит плановое стационарное медицинское обследование. По словам женщины, после операции качество её жизни кардинально изменилось в лучшую сторону.

«Сегодня Рязанская область в числе передовых регионов. Для нас это уникальная практика, очень важное направление, которое помогает возвращать людей к нормальной жизни. Будем и в дальнейшем его развивать. ОКБ — наш флагман, поэтому Правительство области поддерживало и будет поддерживать начинания коллектива. Здесь сконцентрированы лучшие медики, лучшие кадры и оборудование», — отметил Роман Петряев.

В перспективе на базе ОКБ планируют создать Центр координации органного донорства Рязанской области и провести лицензирование межрайонных медицинских центров в Скопине, Ряжске, Сасове, Шилове и Касимове. В планах медиков проведение трансплантаций поджелудочной железы, лёгких, сердца.