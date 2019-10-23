В Орске Оренбургской области вечером 21 октября произошло ЧП на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез». При подготовке к ремонту на установке гидроочистки дизельного топлива несколько человек отравились сероводородом. Сначала сообщалось о 7 пострадавших, затем — девяти. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Tohey Орский НПЗ

14:57 22.10.2019 В Орске вечером 21 октября с территории нефтеперерабатывающего завода госпитализировали на транспорте скорой помощи семь человек. Врачи диагностировали острое отравление неизвестным газом. Читайте также: На заводе в Оренбуржье отравились семь человек

14:57 22.10.2019 Фото СУ СКР по Оренбургской области

14:58 22.10.2019 Поздно вечером 21 октября появилась информация уже о восьми пострадавших. Об этом читайте: С орского завода в Оренбуржье госпитализированы восемь человек

14:59 22.10.2019 СУ СКР по Оренбургской области называет происшествие на заводе «несчастным случаем». Официальное сообщение ведомства: «В Оренбургской области несчастный случай с работниками предприятия ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и подрядной организации не остался без внимания Следственного комитета».

15:01 22.10.2019 22 октября сообщили о том, что от отравления пострадали девять работников. Два человека обратились в медучреждение самостоятельно. Читайте также: Число пострадавших на нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье выросло

15:10 22.10.2019 Еще 21 октября оперативный штаб, созданный в экстренном порядке, сделал вывод о том, что транспортировка пострадавших работников в оренбургскую клинику не требуется. 22 октября штаб совместно с орскими врачами посчитал, что двух пациентов, которые в тяжелом состоянии в реанимационном отделении орской больницы, следует доставить в клинику в Оренбурге. О ЧП на заводе: «транспортировка рабочих из Орска в Оренбург не требуется»

15:15 22.10.2019 В настоящее время двух работников, которые находились в реанимации орской клиники, доставляют в Оренбург. Мужчину, пребывающего в состоянии комы, транспортируют в реанимобиле. Пациенту противопоказана авиаперевозка. Для траспортировки другого работника задействовали санавиацию. ЧП на заводе в Орске: двух тяжелых пациентов всё же доставляют в Оренбург

15:22 22.10.2019 Согласно данным, опубликованным на сайте предприятия, ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — нефтеперерабатывающее предприятие с установленной мощностью 6 млн тонн нефти в год. Завод производит высококачественную, конкурентоспособную продукцию: автобензины, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут. В 2018 году Орский НПЗ переработал 4 млн 751 тыс. тонн нефтяного сырья. За отчетный период было произведено 579,46 тыс. тонн бензинов, в том числе 46,33 тыс. тонн бензина марки «Премиум-95»; 442,60 тыс. тонн — «Регуляр-92»; 90,53 тыс. тонн — «Нормаль-80». Объем производства дизельного топлива по итогам 2018 года составил более 1 млн 966 тыс. тонн, реактивного топлива — более 8 тыс. тонн, битума — 212,64 тыс. тонн. Акционером ПАО «Орскнефтеоргсинтез» является АО «ФортеИнвест». Компания поставляет сырье для переработки и реализует широкий спектр нефтепродуктов Орского НПЗ как на российском рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии в рамках исполнения программы модернизации внедряются прогрессивные технологии, реализуются крупные инвестиционные проекты.

15:39 22.10.2019 Согласно данным экологического экспресс-бюллетеня, опубликованного на портале администрации Орска, на 07:00 по местному времени (05:00 мск) 22 октября загрязнения атмосферы с превышением ПДК не зафиксировано.

15:48 22.10.2019 На данный момент в терапевтическом отделении горбольницы Орска нет пациентов, которые поступили с отравлением с территории нефтеперерабатывающего завода на транспорте скорой помощи вечером 21 октября. Работников выписали 22 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

15:49 22.10.2019 На заводе работают представители правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. В течение суток будет создана комиссия, в которую войдут представители предприятия и специализированных ведомств, для расследования несчастного случая. Завод работает в штатном режиме.

15:50 22.10.2019 По поводу отравления газом в пресс-службе ПАО «Орскнефтеоргсинтез» пояснили, что при проведении газоопасных работ произошёл выброс волны сероводорода.

15:54 22.10.2019 Жалобы на запах сероводорода в Орске в единую дежурную диспетчерскую службу города 21 октября не поступали, соответственно, на замеры лаборатория не выезжала. Поэтому неизвестно, было ли превышение ПДК вредных веществ в воздухе, сообщает ural56.ru.

16:01 22.10.2019 В Оренбургскую областную клиническую больницу № 2 доставлен на вертолёте пострадавший от отравления на орском нефтерперерабатывающем заводе работник. Он находится в реанимационном отделении. Реанимобиль со вторым пациентом всё ещё в пути.

16:51 22.10.2019 Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области начал расследование по факту острого отравления девяти работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и ООО «Строймонтаж».

16:53 22.10.2019 Произошедшее названо острым профессиональным заболеванием (отравлением).

16:54 22.10.2019 Оно произошло 21 марта при выполнении работ на промышленной площадке ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по адресу: г. Орск, п. Победы, ул. Гончарова, 1А.

16:54 22.10.2019 Если в ходе проверки будут выявлены нарушения законодательства, то ведомство обещает принять должные меры.

17:56 22.10.2019 У доставленного в оренбургскую клинику из Орска работника отмечается улучшение состояния здоровья после проведённых в областной больнице реанимационных мероприятий.

17:59 22.10.2019 Реанимобиль со вторым тяжёлым пациентом все ещё в дороге. Ожидается, что мужчину доставят в Оренбург примерно в 21:00 по местному времени (19:00 мск).

18:00 22.10.2019 Спецтранспорт движется медленно, соблюдая скоростной режим. Напомним, в реанимобиле находится мужчина, получивший сильное отравление и впавший в кому.

20:38 22.10.2019 Примечательно, что 21 октября ГТРК «Оренбург» сообщила о завершении работы экспертной группы Росаккредитации, подтвердившей компетентность лаборатории охраны природы (ЛОП) в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — дочернем предприятии АО «ФортеИнвест» (входит в промышленно-финансовую Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева). Предметом проверки стали все составляющие деятельности подразделения: методики выполнения исследований, оборудование, реактивы. Особое внимание инспекторы уделили оценке профессионализма сотрудников эколаборатории. В результате проверки выездная комиссия Росаккредитации выдала заключение: деятельность ЛОП соответствует ГОСТ-17 025 и критериям аккредитации. Лаборатория охраны природы Орского НПЗ имеет обширную область аккредитации: проводятся исследования воды (питьевой, сточной, оборотной, подземной), атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, промышленных выбросов от источников. Процедура подтверждения компетентности свидетельствует о том, что результаты исследований, обнародованные ЛОП, не подлежат сомнению. Наличие компетентной природоохранной лаборатории свидетельствует об ответственном отношении акционеров предприятия к экологической обстановке края, судьбе жителей региона своего присутствия. На улучшение окружающей среды в том числе направлена Программа модернизации производства, реализуемая на Орском НПЗ с 2012 года.

05:08 ИА REGNUM выяснило, что ПАО, на территории которого отравились рабочие, более 130 раз было объектом внимания надзорных органов и не всегда проверки завершались без предписаний о выявленных нарушениях. Читайте подробнее: Отравление сероводородом: чего ещё мы не знали об «Орскнефтеоргсинтезе»?